الزمالك يرتب جلسة مع وكيل معروف يوسف لحسم ملف التجديد

رتب إسماعيل يوسف مدير الكرة بنادي الزمالك جلسة قريبة مع أسامة فرحات وكيل أعمال معروف يوسف اللاعب النيجيري للفريق، من أجل حسم ملف التجديد.

وينتهي عقد معروف يوسف مع الزمالك بنهاية الموسم المقبل، أي أنه يحق له التوقيع لأي نادي في شهر يناير المقبل.

واتفق إسماعيل يوسف مع فرحات على عقد جلسة خاصة عقب مباراتي الوداد البيضاوي المغربي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويريد الزمالك التعرف على طلبات اللاعب ووكيلة من أجل التجديد للنادي الأبيض.

وكان معروف يوسف قد تلقى بعض العروض الأخرى قادمة من الدوري السعودي، بالإضافة لاتصالات من نادي وادي دجلة، قبل أن يقرر تأجيل الحديث عن التجديد مع الفريق الأبيض لحين الانتهاء من مشوار دوري أبطال إفريقيا.

وسيلتقي الزمالك مع الوداد في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا يوم 16 سبتمبر الجاري ذهابا في مصر و24 من نفس الشهر في المغرب إيابا.

وكان معروف يوسف قد انضم للزمالك في الموسم قبل الماضي قادما من نادي اتحاد الشرطة.