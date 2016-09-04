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مستشفى الزمالك – علي فتحي يعود من الإصابة

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مستشفى الزمالك – علي فتحي يعود من الإصابة مستشفى الزمالك – علي فتحي يعود من الإصابة

يعود علي فتحي ظهير أيسر نادي الزمالك إلى معسكر الفريق الإعدادي يوم غدا الإثنين بعد أن أنهى فترة العلاج المخصصة له.

وكان علي فتحي يعاني من التهاب في الرباط الأمامي للركبة وتورم أصيب به خلال التمرينات قبل مباراة إنيمبا في ختام دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وقضى ظهير أيسر الفريق الأبيض الفترة السابقة خارج معسكر الزمالك، إذ تلقى العلاج رفقة محمد شيحة طبيب نادي طلائع الجيش.

وجاء البرنامج العلاجى لعلى فتحى بمعرفة الجهاز الفنى لتجهيزه بأفضل صورة قبيل نصف نهائي دوري الأبطال.

وأنهى علي فتحي فترة العلاج مع محمد شيحة، ليعود من جديد إلى معسكر النادي الأبيض بداية من يوم غدا الأحد.

ويستعد الزمالك لمواجهة الوداد البيضاوي المغربي يوم 16 سبتمبر الجاري في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

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