إكرامي: رد اعتباري أمام مارتن يول؟ أنا ألعب للأهلي

هل شعر شريف إكرامي حارس الأهلي بالراحة عقب رحيل الهولندي مارتن يول عن قيادة الفريق، لنعرف الإجابة منه.

يول انتقد إكرامي في المؤتمر الصحفي عقب الخسارة من أسيك ميموزا في ثالث جولات مرحلة المجموعات من دوري أبطال إفريقيا، ولم يلعب من وقتها الحارس أي مباراة مع الفريق.

رحل يول، وعاد حسام البدري لقيادة الفريق. فكيف يرى إكرامي رحيل المدرب الهولندي؟

أجاب إكرامي في حواره مع الموقع الرسمي للأهلي "مارتن يول مدرب كبير وله استراتيجية خاصة في التدريب، ولست صاحب قرار أو تعليق على رحيله أو بقائه مع الفريق، وحده كان صاحب القرار".

وأردف "لم أفكر في بقاء يول أو رحيله لكي أبحث عن رد اعتباري والعودة للتشكيل الأساسي في وجوده، فأنا ألعب في الأهلي ورد اعتباري في النادي وأمام الملايين من الجماهير هو الأهم بالنسبة لي على المستوى الشخصي".

كما تحدث إكرامي عن اعتزاله في الأهلي.. وقسوة الجمهور وانتقاد مدرب الحراس. ( اقرأ الحوار كاملا )