في الجول يكشف – لماذا أرسل الزمالك للكاف خطابين متناقضين عن ملعب مباراة الوداد

مازال ملعب مباراة نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا محل نقاش طويل بما أنه لم يتحدد بعد.

ورغم أن المباراة لم يتبق عليها سوى 12 يوما فقط، إلا أن الفريق الأبيض لا يعرف إلى الآن أين سيستضيف الفريق المغربي.

وعلم FilGoal.com أن الزمالك أرسل خطابا رسميا إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم مساء أمس السبت يطلب فيه إقامة المباراة على ملعب بتروسبورت.

ولم تمر سوى ساعات قليلة حتى تلقى النادي الأبيض موافقات أمنية لإقامة المباراة على ملعب برج العرب في الإسكندرية، الأمر الذي دعى الزمالك لإرسال خطاب آخر للكاف يتمسك فيه بإقامة اللقاء على الملعب العسكري.

ويخشى الزمالك من عدم حل الأزمة خلال الـ 48 ساعة المقبلين، وهذا سيعني أن الاتحاد الإفريقي سيقوم بنفسه بتحديد ملعب اللقاء، إذ أن اللوائح تنص على حتمية اختيار الفريق المضيف لملعب اللقاء قبل موعده بعشرة أيام على الأقل.

وفي حال عدم حل الأزمة سريعا، فسيحدد الاتحاد الإفريقي ملعب بتروسبورت مسرحا للقاء بشكل رسمي بما أنه الملعب الأساسي للفريق في البطولة، وهو عكس رغبة النادي الأبيض.

ويسعى الزمالك لإقامة المباراة على ملعب برج العرب، رغبة في حضور أكبر عدد جماهيري ممكن للقاء الهام.