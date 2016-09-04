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النيابة العسكرية تقرر حبس 4 ليبين تسللوا بطريقة غير مشروعة 15 يومًا

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النيابة العسكرية تقرر حبس 4 ليبين تسللوا بطريقة غير مشروعة 15 يومًا النيابة العسكرية تقرر حبس 4 ليبين تسللوا بطريقة غير مشروعة 15 يومًا

 

أرشيفية

مراسل ONA:

وتمكنت قوات حرس الحدود بأسوان من ضبط 4 ليبين تسللوا إلى أسوان بطريقة غير شرعية.

وتم ضبط كلا من المدعو خميس رياض خليل عبد الحفيظ 50 سنة ميكانيكي، والمدعو  شعيب محمد رجعيه الافي 48 سنة موظف، والمدعو  عز الدين داود حمد مسعود 38 سنة عاطل، والمدعو هاشم جبالي عبد العزيز عقيله سن 38 موظف، وجميعم ليبين الجنسية وبحيازتهـــم ( 3 ) أسلحة نارية “بنادق خرطوش عيار ( 12 ) مللي و2 سيارة جيب دفع رباعي، وذلك حال تواجدهم بمنطقة عسكرية محظور التواجد فيها ودخولهم البلاد بطريقة غير شرعية وبعرض المتهمين على النيابة العسكرية قررة حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات.

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