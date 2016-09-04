«مصر للطيران»: ختام الجسر الجوي لمرحلة سفر الحجاج.. غداً

صرح الطيار شريف عزت، رئيس شركة مصر للطيران للخطوط الجوية، أنه من المقرر أن تنتهي الشركة غداً الاثنين من نقل حجاج بيت الله الحرام إلى الأراضي المقدسة وختام مرحلة الذهاب ، وقال تسير اليوم 21 رحلة جوية لنقل 3766 حاجا ، بمعدل 13 رحلة الي جدة تقلع جميعها من مبنى الرحلات الموسمية بمطار القاهرة الدولي ، لنقل 2987 حاجاً من جمعيات تضامن بني سويف وتضامن المؤسسه وحج افراد وحجاج اجانب ترانزيت من لندن وفيينا وفرانكفورت وميونخ وبرلين وكوبنهاجن وشارل ديجول وكوبنهاجن وبرشلونه وابوجا وجنيف وبومباي ونيويورك ودار السلام وعدد كبير من حجاج شركات السياحة.

وقال “عزت” بالإضافة إلى 4 رحلات الي المدينة المنورة لنقل حجاج ترانزيت الجزائر ولاجوس وأبوجا والمغرب وكانو وحجاج افراد واجانب وحجاج وزاره الصحة والعدد الاكبر من حجاج شركات السياحة.

وأكد “عزت” أنه وفقاً للخطة الموضوعه مسبقاً، فقد قدمت مصر للطيران التسهيلات اللازمة لخدمة ضيوف الرحمن من خلال اتخاذ كافة الاجراءات لإنجاح موسم الحج ، حيث تم التنسيق مع اقليم مصر للطيران بالسعودية ، وكافة الجهات المعنية فيما يخص استقبال الحجاج المصريين ومراجعة انسيابية الجسر الجوي.

واضاف عزت تغادر بعثة مصر للطيران غدا من مطار القاهرة للتواجد بمطاري جدة والمدينة المنورة لخدمة الحجاج في مرحلة العودة ، وتضم البعثة أكفأ العناصر من ضباط الحركة والحجز والمبيعات والتخطيط والصيانة والتحميل والخدمات الأرضية وضباط أمن وعلاقات عامة ودعاية وإعلام ، وذلك لتقديم أفضل سبل العناية والراحة لخدمة لضيوف الرحمن خلال الموسم.