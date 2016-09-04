تأجيل إعادة إجراءات محاكمة متهم في «خلية حلوان النوعية» لغداً

أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم الأحد، جلسة إعادة إجراءات محاكمة المتهم مصطفى يونس في القضية المعروفة بـ “خلية اللجان النوعية”، وذلك لجلسة غداً الإثنين 5 سبتمبر لحضور المتهم من محبسه.

صدر القرار برئاسة المستشار فتحي البيومي بعضوية المستشارين اسامة عبد الظاهر وعادل الشاذلى رئيسي المحكمة وسكرتارية أحمد جاد واحمد رضا.

يجدر الإشارة الى ان المتهم قد صدر ضده ، يوم السادس من فبراير الماضي ، حكماً غيابياً عليه بالسجن المشدد لمدة خمسة عشر عاماً ، لما نُسب اليه في القضية المعروفة بـ”خلية حلوان النوعية”.

وكانت النيابة العامة قد اسندت للمتهمين فى 3 يوليو 2015 بدائرة قسم حلوان انضموا لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوى لتعطيل العمل بأحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية والحقوق العامة للمواطنين وكذلك الإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى وكان الإرهاب وسيلتها فى تحقيق أغراضها، وذلك بأن انضموا إلى إحدى اللجان النوعية المنبثقة عن تنظيم جماعة الإخوان الإرهابية والتى تتخذ من العمل المسلح وسيلة لتحقيق مآربها المتمثلة فى السيطرة على مقاليد الحكم بقوة بالاضافة الي المتهمين أمدوا الجماعة الإرهابية بمواد مفرقعة بأن قاموا بتصنيعها لاستخدامها في تظاهرات مؤيدة لتوجيهات الجماعة الارهابية، كما اتهمتهم النيابة العامة بتهم حيازة مواد في حكم المفرقعات دون ان يكون مرخصًا لهم بحيازتها، أو إحرازها أو تصنيعها، وأيضا شرعوا في استعمال تلك المواد المفرقعة استعمالًا من شأنه تعريض حياة وأموال المواطنين للخطر.