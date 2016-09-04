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إحالة دعوى بطلان انتخابات نادى قضاة مجلس الدولة لـ«المفوضين»

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إحالة دعوى بطلان انتخابات نادى قضاة مجلس الدولة لـ«المفوضين» إحالة دعوى بطلان انتخابات نادى قضاة مجلس الدولة لـ«المفوضين»

مجلس الدولة

قررت محكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الأحد، إحالة الدعوى المقامة من أسامة عبد المنعم المحامى بصفته وكيلا عن المستشار أحمد محمد إبراهيم غنيم، طالب فيها بوقف تنفيذ وإلغاء القرار الصادر بإعلان نتيجة انتخابات نادى قضاة مجلس الدولة، فيما تضمنه من إعلان فوز مرشحين بدرجة نائب رئيس ووكلاء، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها إعادة الانتخابات فى هذه الدرجة، لهيئة مفوضى الدولة.

وكان المستشار خالد طلعت العضو اليمين فى المحكمة تنحى فى أولى جلسات الدعوى، لأنه كان من ضمن اللجنة المشرفة على الانتخابات، واختصمت الدعوى كلا من رئيس اللجنة العامة المشرفة على انتخابات نادى قضاة مجلس الدولة، ورئيس مجلس إدارة نادى قضاة مجلس الدولة، ووزيرة التضامن الاجتماعى بصفتهم.

 

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