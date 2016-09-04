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نيابة أمن الدولة تستأنف على إخلاء سبيل طفلين لاتهامهما بالانضمام لجماعة إرهابية

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نيابة أمن الدولة تستأنف على إخلاء سبيل طفلين لاتهامهما بالانضمام لجماعة إرهابية نيابة أمن الدولة تستأنف على إخلاء سبيل طفلين لاتهامهما بالانضمام لجماعة إرهابية

أرشيفية

قررت نيابة أمن الدولة العُليا، اليوم الأحد، الاستئناف على قرار محكمة جنايات القاهرة، بإخلاء سبيل الشقيقين الطفلين علاء الدين رأفت محمد محمد عبد الجواد، ونور الدين محمود رأفت محمد عبد الجواد، في القضية رقم 781 لسنة 2015 حصر أمن دولة عُليا .

وقال مصطفى مؤمن، محام :”سيتم تحديد جلسة أمام محكمة الجنايات لنظر الاستئناف على قرار إخلاء السبيل”، حسبما أفاد مراسلنا.

وكانت محكمة الجنايات، قررت – في وقت سابق – إخلاء سبيل الشقيقين الطفلين علاء الدين رأفت محمد محمد عبد الجواد، ونور الدين محمود رأفت محمد عبد الجواد، بتدابير احترازية، في القضية رقم 781 لسنة 2015 حصر أمن دولة عُليا، وجددت حبس باقي المتهمين رأفت محمد محمد عبد الجواد، وعماد الدين عاطف محمد عبد المنعم، ومحمد الحفيظ عبد الهادى مبارك، وعزت مختار حسن علي 45 يومًا.

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