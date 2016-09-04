خبير صيني: قمة العشرين فرصة سانحة لمصر لإظهار سياساتها الجديدة وانفتاحها

قال يانج قوانج رئيس الجمعية الصينية لدراسات الشرق الأوسط يوم السبت إن قطاع التصنيع في مصر كان مهمشا أمام تدفق الاستثمارات الأجنبية قبل بدء الاضطرابات التي شهدتها البلاد، حيث لم تتمكن تلك الاستثمارات من لعب دور حيوي في عملية التصنيع. إلا أن فرصة انعقاد قمة مجموعة العشرين في الصين تشكل فرصة سانحة أمام مصر لإظهار سياساتها الجديدة وتصميمها على الانفتاح على العالم.

وبحسب وكالة شينخوا الصينية للأنباء يرجع يانج، وهو أيضا رئيس مركز دراسات غربي آسيا وافريقيا التابع للأكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية ، يرجع أسباب الصعوبات الاقتصادية التي تواجهها مصر إلى ناحيتين. أولا, التأثيرات السلبية الناجمة عن الاضطرابات السياسية قبل تولي عبد الفتاح السيسي رئاسة مصر.

أما السبب الأكثر أهمية فيرجع إلى عدم إيجاد الحلول للمشاكل التي تكتنف طريق النمو الاقتصادي على المدى الطويل.

وأضاف يانج ان أهم المشاكل تتمثل بعدم وضع التنمية المستدامة لقطاع التصنيع كهدف، ووجود مشكلة التوظيف على المدى الطويل, مشددا على ضرورة أن يهتم العالم كله بتنمية عملية التصنيع في بعض الدول النامية.

وذكر الخبير انه وعلى الرغم من الصعوبات التي تواجهها مصر في الرأسمال والتقنيات، إلا أنها تتمتع بميزة التطور الاقتصادي البطئ الحركة مضيفا أن من شأن تبني مصر للسياسات المناسبة أن يمكنها من استغلال التقنيات المتقدمة والرأسمال الأجنبي من أجل دفع عملية التصنيع.

ولطالما كانت مصر وجهة لمساعدات الدول الكبرى العالمية والدول الغنية في منطقة الشرق الأوسط نظرا لموقعها الجغرافي المهم وتأثيرها المهم على السياسة الدولية.

وأكد يانج بالقول: “إن محور المسألة يتمثل في كيفية تحويل هذه الإعانات المالية إلى قوة دافعة لعملية التصنيع”.