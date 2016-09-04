الإمارات: تسهيل إجراءات تأشيرات الدخول للزائرين الصينيين

قررت الحكومة الإماراتية الأحد منح الصينيين تأشيرات دخول لدى وصولهم الى مطارات الدولة، بدلا من الحصول عليها بشكل مسبق قبل مغادرتهم بلادهم، بحسب ما اعلن رئيس الوزراء الشيخ محمد بن راشد.

واعلن بن راشد عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، "اعتمدنا اليوم قرارا بمنح تأشيرات دخول من مطارات الدولة للزوار من جمهورية الصين"، وذلك في اعقاب الجلسة الاسبوعية لمجلس الوزراء الاماراتي.

واعتبر بن راشد الذي هو ايضا نائب رئيس الدولة وحاكم دبي، ان "علاقاتنا مع الصين علاقات استراتيجية وذات اولوية كبرى".

واستثمرت الامارات خلال الاعوام الماضية مليارات الدولارات لاستقطاب المزيد من المستثمرين والسياح. ومن الامارات السبع، تعد دبي نقطة جذب اساسية في مجالات مختلفة خصوصا السياحة.

وخلال العام 2015، بلغ عدد السياح الصينيين في دبي 450 الف شخص، بزيادة بلغت 29 بالمئة عن العام 2014، بحسب ما نقلت وسائل اعلام محلية في شباط/فبراير، عن المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري عصام كاظم.

وبلغ مجمل عدد السياح في دبي خلال العام الماضي 14,2 مليون شخص، علما ان الامارة تسعى لاستقطاب 25 مليون سائح بحلول سنة 2020، التي ستستضيف خلالها المعرض الدولي "اكسبو 2020".

وتتيح الامارات لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي، ومواطني 47 دولة معظمها غربية، الحصول على تأشيرات لدى وصولهم مطاراتها.