جيرو: طلبت من سيسوكو الانضمام إلى أرسنال

قال أوليفيه جيرو مهاجم أرسنال إنه أراد من موسى سيسوكو لاعب توتنام أن ينضم للمدفعجية خلال سوق الانتقالات الصيفية المنصرمة.

وكان سيسوكو قد ترك نيوكاسل يونايتد ليضنم لتوتنام في الساعات الأخيرة من سوق الانتقالات الصيفية بمبلغ 35 مليون يورو.

وفي تصريحات نقلتها شبكة "سكاي سبورتس" لجيرو قال:"أخبرت سيسوكو أن يمنح أرسنال الأولوية، لقد كان ذلك صحيحا، حتى نهاية السوق لم يكن يعلم ما سيفعله".

وأضاف "إنه أمر جيد له، أعتقد أنه كان شهرا جيدا له حتى اللحظات الأخيرة، إنه أمر رائع له".

وتابع "توتنام فريق رائع في الدوري الإنجليزي، وبكل وضوح أردنا له ذلك بعد مستواه الرائع في بطولة يورو 2016".

وأتم "لقد انضم لنادي في الدوري الإنجليزي الممتاز، وتوتنام في الموسم الماضي نافس على اللقب، آمل ألا يكون في حالة جيدة ضدنا".

وشارك جيرو خلال الموسم الجاري في 12 دقيقة فقط بمباراة واحدة بالدوري الإنجليزي الممتاز من أصل 3 جولات خاضها أرسنال.