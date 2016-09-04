أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - الكاتبة / عزة هيكل ... كليات التربية في حاجة إلى ثورة في وضع المناهج التربوية -
السفيرة عزيزة - رشا إسماعيل : معدل العام الدراسي في مصر من أقل المعدلات والمشكلة ليست في المناهج فقط -
السفيرة عزيزة - الكاتبة / عزة هيكل ... التعليم في مصر يعمل على إنقسام المجتمع المصري -
ضبط 4 أطنان أسمدة مدعمة قبل بيعها في السوق السوداء بالأقصر -
رويترز: تصاعد دخان أسود من مطار في موسكو -
الأخبار - موجز أخبار الثانية عشر لأهم وأخر الاخبار مع دينا عصمت - حلقة الثلاثاء 11-4-2017 -
ألمانيا: مغربي معتقل بتهمة الإرهاب خطط لهجوم على سفارة روسيا -
محافظ أسيوط يكرم أسر 6 شهداء ويطلق أسماءهم علي مدارس -
مصدر أمنى: منفذ تفجير المرقسية هو "محمد.ع.غ" من الشرقية -
حكم مصر 50 عامًا.. لماذا سُمي الملك تحتمس الثالث بـ"نابليون الشرق"؟ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

جيرو: طلبت من سيسوكو الانضمام إلى أرسنال

Google+ Print
جيرو: طلبت من سيسوكو الانضمام إلى أرسنال جيرو: طلبت من سيسوكو الانضمام إلى أرسنال

قال أوليفيه جيرو مهاجم أرسنال إنه أراد من موسى سيسوكو لاعب توتنام أن ينضم للمدفعجية خلال سوق الانتقالات الصيفية المنصرمة.

وكان سيسوكو قد ترك نيوكاسل يونايتد ليضنم لتوتنام في الساعات الأخيرة من سوق الانتقالات الصيفية بمبلغ 35 مليون يورو.

وفي تصريحات نقلتها "سكاي سبورتس" لجيرو قال:"أخبرت سيسوكو أن يمنح أرسنال الأولوية، لقد كان ذلك صحيحا، حتى نهاية السوق لم يكن يعلم ما سيفعله".

وأضاف "إنه أمر جيد له، أعتقد أنه كان شهرا جيدا له حتى اللحظات الأخيرة، إنه أمر رائع له".

وتابع "توتنام فريق رائع في الدوري الإنجليزي، وبكل وضوح أردنا له ذلك بعد مستواه الرائع في بطولة يورو 2016".

وأتم "لقد انضم لنادي في الدوري الإنجليزي الممتاز، وتوتنام في الموسم الماضي نافس على اللقب، آمل ألا يكون في حالة جيدة ضدنا".

وشارك جيرو خلال الموسم الجاري في 12 دقيقة فقط بمباراة واحدة بالدوري الإنجليزي الممتاز من أصل 3 جولات خاضها أرسنال.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
صور .. «العمل العربية» تطلق الشبكة العربية لمعلومات أسواق العمل

صور .. «العمل العربية» تطلق الشبكة العربية لمعلومات أسواق العمل

تفاصيل تطوير المناهج الدراسية| إعادة النظر في الكتب .. وتفعيل شبكة بنك المعرفة

تفاصيل تطوير المناهج الدراسية| إعادة النظر في الكتب .. وتفعيل شبكة بنك المعرفة

7 خطوات لتأمين شبكة واي-فاي في المنزل

7 خطوات لتأمين شبكة واي-فاي في المنزل