تقرير: ريال مدريد يرغب في ضم دوناروما

يرغب ريال مدريد في ضم جيانلويجي دوناروما حارس مرمى ميلان وسيتحرك لضمه خلال الفترة المقبلة.

وحسب تقرير نشرته صحيفة "سبورت" الإسبانية فإن فلورنتينو بيريز قد حدد دوناروما من أجل حراسة عرين الملكي في المستقبل.

وأوضح التقرير أن إدارة الملكي تسعى لضم صاحب الـ17 عاما ليكون بديلا طويل الأمد لكيلور نافاس الحارس الحالي لريال مدريد والذي يبلغ من العمر 29 عاما.

وساهم كيلور نافاس منذ وصوله لريال مدريد في تتويج الملكي بدوري أبطال أوروبا ولقب السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية.

وشارك دوناروما في الموسم الماضي في 31 مباراة بكل المسابقات مع ميلان.