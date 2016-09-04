المفوضية الأوروبية تعارض مفاوضات التجارة قبل خروج بريطانيا من الاتحاد

قال رئيس المفوضية الأوروبية، جان كلود يونكر، اليوم الأحد، إنه يعارض إجراء مفاوضات تجارية بين بريطانيا وغيرها من الدول قبل خروجها من الاتحاد الأوروبي.

وأضاف يونكر للصحفيين في قمة مجموعة العشرين في مدينة هانغتشو الصينية: “لا أحب فكرة تفاوض دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي على اتفاقيات تجارة حرة”، وفق وكالة “فرانس برس”.

وأضاف أن هذه المفاوضات هي “حصر” على الاتحاد الأوروبي الذي يقوم بها نيابة عن أعضائه “ونحن نتمسك بذلك”.

ويتعين على لندن عقب استفتاء انسحابها من الاتحاد الأوروبي، إعادة التفاوض على دخولها إلى أسواق العالم بما فيها أسواق الاتحاد الأوروبي.

وكان رئيس وزراء أستراليا مالكولم تيرنبول صرح أنه يستعد لإطلاق محادثات مع نظيرته البريطانية تيريزا ماي حول التجارة الحرة في أول محادثات من نوعها منذ التصويت على الانسحاب.

وطبقا لمسؤولين في الاتحاد الأوروبي، فإن تفاوض بريطانيا مع الاتحاد الأوروبي لا يمكن أن يبدأ إلا بعد أن تفعل لندن المادة 50 التي تحكم الخروج من الاتحاد.