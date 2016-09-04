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الجيش السوري يحرز تقدمًا نحو مدينة حلب

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الجيش السوري يحرز تقدمًا نحو مدينة حلب الجيش السوري يحرز تقدمًا نحو مدينة حلب

ارشيفية

ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الأحد، أن القوات الحكومية أحرزت  تقدمًا نحو مدينة حلب شمال البلاد في محاولة لفرض حصار على مناطق تسيطر عليها المعارضة في المدينة.

وتقدم الجيش الحكومي يأتي بعد شهر من سيطرة جماعات معارضة على عدة كليات عسكرية جنوب حلب، وفتح ممر إلى أجزاء تسيطر عليها المعارضة في المدينة.

ومنذ ذلك الحين، تحاول القوات الحكومية وحلفاؤها استعادة المنطقة.

ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية “سانا” عن مسؤول عسكري قوله، إن القوات سيطرت على كلية عسكرية و”تواصل تقدمها في المنطقة لفرض حصار شامل على المسلحين في حلب”.

وأكد المرصد السوري سيطرة القوات الحكومية على الكلية العسكرية.

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