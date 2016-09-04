الداخلية: إصابة 3 من الشرطة في انفجار قنبلة بدمياط وإبطال مفعول آخرى

أصيب 3 من أفراد الشرطة ومواطن جراء انفجار عبوة متفجرة بالجزيرة الوسطى بطريق الكورنيش بدائرة قسم أول دمياط، فيما تمكن خبراء المفرقعات من إبطال مفعول عبوة متفجرة آخرى بذات المنطقة.

وقالت وزارة الداخلية، في بيان لها اليوم الأحد: “إن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن دمياط تعاملت بنجاح مع أحد العبوات المتفجرة بطريق الكورنيش بدائرة قسم أول دمياط وتمكنت من إبطال مفعولها، حيث كانت قد اشتبهت قوة أمنية معينه لملاحظة الحالة الأمنية بالطريق المُشار إليه فى شخصان يقفان بالجزيرة الوسطى بالطريق وحال استيقافهما لتحقيق الإشتباه لاذا بالفرار وتخليا عن كيس ” بلاستيك ” بفحصة تبين إحتوائه على عدد 6 بطاريات وكشاف، على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية إلى محل الواقعة وبتمشيط المنطقة عثر على جسمين يشتبه فى كونهما عبوتين متفجرتين بالجزيرة الوسطى بالطريق حيث نجح خبراء المفرقعات فى إبطال مفعول إحداهما وحال التعامل مع الثانية باستخدام مدفع المياة إنفجرت مما أسفر عن إصابة ثلاثة من رجال الشرطة وكذا إصابة أحد المواطنين تصادف مروره بمحل الواقعة وتم تحويلهم للمستشفى لتلقى العلاج.

وأضاف البيان: “تم إتخاذ الإجراءات القانوينة .. وتوالى الأجهزة الأمنية جهودها لكشف ظروف وملابسات الواقعة وضبط الجناه”.