الرى: تحديد مساحات زراعة الأرز قبل عيد الأضحى والوزارة تستعد لموسم الشتاء

صرح الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية أن قرار تحديد مساحات الأرز للعام القادم سيصدر خلال هذا الأسبوع قبل عيد الأضحى المبارك، والذى سيحدد المساحات المسموح فيها بزراعة الأرز فى 6 محافظات وهى الدقهلية - الشرقية – بورسعيد – دمياط – كفرالشيخ – البحيرة، وستكون المساحة فى حدود 700 ألف فدان المقرر زراعتها بالأرز فى العام القادم والتى تكفى الاستهلاك المحلى من الأرز.

وأوضح عبد العاطى فى بيان رسمى صباح اليوم الأحد إن الوزارة قامت بتنفيذ إحلال وتجديد عددا من الأعمال الصناعية فى إطار خطة عاجلة للتعامل مع موسم الشتاء القادم خاصة فى منطقة غرب الدلتا والتى استقبلت أمطار غزيرة فى العام الماضى مما أدى إلى حدوث ارتفاع فى منسوب المياه فى بعض المجارى المائية مما أثر على بعض الأراضى.

ومن المتوقع إجراء تجربة عملية على سيناريو مفترض لهذه الأمطار لبيان مدى استعداد محطات الرفع ومحطات الطوارئ ونقاط الإختناق وكذلك الإطمئنان على الإستعداد الكامل من جاهزية المحطات وفرق الطوارئ وزمن حركتها من أماكنها وحتى المكان المفترض لحدوث الأزمة .