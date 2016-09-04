الإعدام لـ4 متهمين والسجن المشدد لـ 8 آخرين وبراءة متهم فى "خلية طنطا"

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة،المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الأحد، بالإعدام لـ 4 متهمين، والسجن المشدد 10سنوات لستة متهمين، والمشدد 15 عاما لمتهمين، وبراءة متهم فى قضية "خلية طنطا الإرهابية"، لاتهامهم بتشكيل خلية إرهابية بمدينة طنطا لاستهداف قوات الجيش والشرطة بالغربية.

صدر الحكم برئاسة المستشار حسين قنديل، وعضوية المستشارين سامى زين الدين وعفيفى عبد الله المنوفى، وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد.

وكانت محكمة جنايات شمال القاهرة، قد أحالت الجلسة الماضية 4 متهمين للمفتى، لأخذ الرأى الشرعى فى إعدامهم، وحددت جلسة اليوم الأحد للنطق بالحكم.

وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا، أن المتهمين أنشأوا وأسسوا الخلية على خلاف أحكام القانون، بهدف الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة، والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى.