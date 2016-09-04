رئيس الوزراء: تعيين وزير التموين الجديد خلال الأيام القليلة القادمة

قال المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، إنه سيتم تعيين وزير التموين خلال الأيام القليلة القادمة، مضيفا أنه التقى بأعضاء مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار لمتابعة العمل والإجراءات والموقف فى التعامل مع السوشيال ميديا وما يثار بها.

وأشار رئيس الوزراء فى تصريحات له بمقر مركز المعلومات، إلى أنه وجه بتحديث البيانات المتعلقة بالمشروعات الحكومية وعمل حصر شامل لها وعرضها على الموقع المتعلق بالمركز والمواقع الأخرى للجهات الحكومية.

وأكد "إسماعيل" أنه يتلقى تقاريرا يومية من المركز حول كل ما يثار بشبكات التواصل الاجتماعى، ومتابعة الأسعار فى السوق، لافتا أن الحكومة تتدخل يوميا لتوفير السلع الرئيسية بأسعار مناسبة ومستمرون فى توفير السلع، موضحا أيضا أن المواطن عليه دور فى التقدم بالشكاوى أو أى ممارسات قد يجدها بشأن ارتفاع الأسعار.