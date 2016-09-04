أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - الكاتبة / عزة هيكل ... كليات التربية في حاجة إلى ثورة في وضع المناهج التربوية -
السفيرة عزيزة - رشا إسماعيل : معدل العام الدراسي في مصر من أقل المعدلات والمشكلة ليست في المناهج فقط -
السفيرة عزيزة - الكاتبة / عزة هيكل ... التعليم في مصر يعمل على إنقسام المجتمع المصري -
ضبط 4 أطنان أسمدة مدعمة قبل بيعها في السوق السوداء بالأقصر -
رويترز: تصاعد دخان أسود من مطار في موسكو -
الأخبار - موجز أخبار الثانية عشر لأهم وأخر الاخبار مع دينا عصمت - حلقة الثلاثاء 11-4-2017 -
ألمانيا: مغربي معتقل بتهمة الإرهاب خطط لهجوم على سفارة روسيا -
محافظ أسيوط يكرم أسر 6 شهداء ويطلق أسماءهم علي مدارس -
مصدر أمنى: منفذ تفجير المرقسية هو "محمد.ع.غ" من الشرقية -
حكم مصر 50 عامًا.. لماذا سُمي الملك تحتمس الثالث بـ"نابليون الشرق"؟ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

رئيس الوزراء: تعيين وزير التموين الجديد خلال الأيام القليلة القادمة

Google+ Print
رئيس الوزراء: تعيين وزير التموين الجديد خلال الأيام القليلة القادمة رئيس الوزراء: تعيين وزير التموين الجديد خلال الأيام القليلة القادمة

>كتبت هند مختار

قال المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، إنه سيتم تعيين وزير خلال الأيام القليلة القادمة، مضيفا أنه التقى بأعضاء مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار لمتابعة العمل والإجراءات والموقف فى التعامل مع السوشيال ميديا وما يثار بها.

 

وأشار رئيس الوزراء فى تصريحات له بمقر مركز المعلومات، إلى أنه وجه بتحديث البيانات المتعلقة بالمشروعات الحكومية وعمل حصر شامل لها وعرضها على الموقع المتعلق بالمركز والمواقع الأخرى للجهات الحكومية.

 

وأكد "إسماعيل" أنه يتلقى تقاريرا يومية من المركز حول كل ما يثار بشبكات التواصل الاجتماعى، ومتابعة الأسعار فى السوق، لافتا أن تتدخل يوميا لتوفير السلع الرئيسية بأسعار مناسبة ومستمرون فى توفير السلع، موضحا أيضا أن المواطن عليه دور فى التقدم بالشكاوى أو أى ممارسات قد يجدها بشأن ارتفاع الأسعار.


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
بقالو التموين يرفضون استلام حصص الأرز الهندي: «الناس بتشتكي منه»

بقالو التموين يرفضون استلام حصص الأرز الهندي: «الناس بتشتكي منه»

وزير "النواب": الحكومة تخصص مندوبين بكافة الوزارات لتلقي طلبات أعضاء المجلس

وزير "النواب": الحكومة تخصص مندوبين بكافة الوزارات لتلقي طلبات أعضاء المجلس

الزراعة: طوارئ بمديريات الطب البيطري.. وطرح 25 طن أسماك بمنافذ التموين

الزراعة: طوارئ بمديريات الطب البيطري.. وطرح 25 طن أسماك بمنافذ التموين

الحكومة: فرض الطوارئ «إجراء دستوري» لمواجهة الإرهاب

الحكومة: فرض الطوارئ «إجراء دستوري» لمواجهة الإرهاب