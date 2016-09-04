نقيب صيادلة قنا: نقص أقراص منع الحمل المستوردة وصلت إلى 100 %

قال أحمد النقيب نقيب الصيادلة بقنا إن هناك عجزًا كبيرًا في أقراص منع الحمل المستوردة بمختلف الصيدليات بالمحافظة حيث وصلت نسبة العجز إلى انعدام وجود هذه الأقراص.

وأضاف النقيب أن نسبة العجز وصلت إلى 100 % بمختلف أنواع أقراص منع الحمل مما يهدد بوجود كارثة ونمو كبير في عدد السكان، مشيرًا إلى​​ أن تخلف السيدة من تناول الأقراص باستمرار أو حصولها على أقراص بصفة متقطعة بسبب ذلك أمراض فى الهرمونات إضافة إلى حدوث حمل كاذب.

> وطالب النقيب، بضرورة، توفير أقراص منع الحمل في الصيدليات، منعًا لحدوث مشاكل للسيدات اللاتي يحصلن على مثل هذه الأقراص، و أشار أحد الصيادلة إلى أن هناك أنواعا كثيرا من هذه الأقراص بها عجز بالسوق منذ فترة.