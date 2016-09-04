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فلسطين تطالب مجلس الأمن بإرسال وفد للإطلاع على مخاطر الاستيطان

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فلسطين تطالب مجلس الأمن بإرسال وفد للإطلاع على مخاطر الاستيطان فلسطين تطالب مجلس الأمن بإرسال وفد للإطلاع على مخاطر الاستيطان

ارشيفية

طالبت الخارجية الفلسطينية، اليوم الأحد، مجلس الأمن الدولي، بسرعة اتخاذ إجراءات دولية رادعة، لوقف الاستيطان الإسرائيلى فى الأراضى الفلسطينية.

ودعت الوزارة- فى بيان لها نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”- مجلس الأمن إلى إرسال وفد للإطلاع على تمادى الإسرائيلية فى سرقة الأرض الفلسطينية وتهويدها، ورفع تقرير مفصل للمجلس، كما دعت مجلس الجامعة العربية، على المستوى الوزارى، والذى سينعقد قريبا، لاتخاذ ما يلزم من قرارات تعزز هذا التوجه، موضحة أن “إسرائيل تزيد يوميا من هجمتها الاستيطانية التهويدية فى الأرض الفلسطينية”.

وأدانت الخارجية المشروع التهويدى للأراضى الفلسطينية، مؤكدة وجود عشرات المخططات الاستيطانية، لإقامة الآلاف من الوحدات الاستيطانية الجديدة، فى مناطق مختلفة من الأرض الفلسطينية، بانتظار مصادقة الجهات المعنية فى إسرائيل عليها.

من ناحية أخرى، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى، اليوم، 9 فلسطينيين من محافظات القدس، نابلس، والخليل، فى الضفة الغربية، بينهم طفلان.

وأوضح نادى الأسير الفلسطينى، فى بيان له، أن “قوات الاحتلال اعتقلت من مدينة القدس 3 فلسطينيين، واثنين من نابلس، فيما اعتقل شقيقان من الخليل، كما جرى اعتقال طفلين بالقرب من الحرم الإبراهيمى الشريف، دون معرفة هويتهما بعد، مشيرا إلى أن 16 فلسطينيا جرى اعتقالهم من الضفة الغربية خلال اليومين الماضيين.

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