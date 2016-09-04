تأجيل إعادة إجراءات محاكمة 3 متهمين بـ«أحداث عين شمس» لجلسة الغد

أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم الأحد، محاكمة 3 متهمين بأحداث عنف منطقة عين شمس في القضية رقم 992 لسنة2015، لجلسة غدًا.

وجاء التأجيل، لسماع مرافعة النيابة العامة، والدفاع الحاضر عن المتهمين، حسبما أفاد مراسلنا .

صدر القرار برئاسة المستشار فتحي البيومي، عضوية المستشارين أسامة عبد الظاهر، وعادل الشاذلي، رئيسي المحكمة، وسكرتارية أحمد جاد، وأحمد رضا.

ويواجه المتهمون ” الانضمام لجماعة تأسست على خلاف أحكام القانون، التجمهر، التلويح بالعنف، إتلاف الممتلكات العامة والخاصة، وتكدير السلم العام”، وذلك في أحداث العنف والتظاهر، التي شهدتها جامعة عين شمس العام الماضي .