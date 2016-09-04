أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - الكاتبة / عزة هيكل ... كليات التربية في حاجة إلى ثورة في وضع المناهج التربوية -
السفيرة عزيزة - رشا إسماعيل : معدل العام الدراسي في مصر من أقل المعدلات والمشكلة ليست في المناهج فقط -
السفيرة عزيزة - الكاتبة / عزة هيكل ... التعليم في مصر يعمل على إنقسام المجتمع المصري -
ضبط 4 أطنان أسمدة مدعمة قبل بيعها في السوق السوداء بالأقصر -
رويترز: تصاعد دخان أسود من مطار في موسكو -
الأخبار - موجز أخبار الثانية عشر لأهم وأخر الاخبار مع دينا عصمت - حلقة الثلاثاء 11-4-2017 -
ألمانيا: مغربي معتقل بتهمة الإرهاب خطط لهجوم على سفارة روسيا -
محافظ أسيوط يكرم أسر 6 شهداء ويطلق أسماءهم علي مدارس -
مصدر أمنى: منفذ تفجير المرقسية هو "محمد.ع.غ" من الشرقية -
حكم مصر 50 عامًا.. لماذا سُمي الملك تحتمس الثالث بـ"نابليون الشرق"؟ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

«الجنايات» تقضي بالإعدام لـ 4 وبالمشدد والبراءة لآخرين بـ«خلية طنطا الإرهابية»

Google+ Print
«الجنايات» تقضي بالإعدام لـ 4 وبالمشدد والبراءة لآخرين بـ«خلية طنطا الإرهابية» «الجنايات» تقضي بالإعدام لـ 4 وبالمشدد والبراءة لآخرين بـ«خلية طنطا الإرهابية»

متهمي “خلية طنطا الإرهابية” – أرشيفية

عاقبت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسين قنديل، اليوم الأحد، ٤ متهمين بالإعدام.

كما عاقبت ٦ متهمين بالسجن المشدد ١٠سنوات، و٢ بالمشدد ١٥ عامًا، فيما قضت بالبراءة لآخرين بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ”خلية طنطا الإرهابية”، حسبما أفاد مراسلنا.

وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العُليا، أن المتهمين أنشأوا وأسسوا الخلية على خلاف أحكام القانون، بهدف الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدوله والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء علي الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة، فضلًا عن الإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا