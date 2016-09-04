«الجنايات» تقضي بالإعدام لـ 4 وبالمشدد والبراءة لآخرين بـ«خلية طنطا الإرهابية»

عاقبت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسين قنديل، اليوم الأحد، ٤ متهمين بالإعدام.

كما عاقبت ٦ متهمين بالسجن المشدد ١٠سنوات، و٢ بالمشدد ١٥ عامًا، فيما قضت بالبراءة لآخرين بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ”خلية طنطا الإرهابية”، حسبما أفاد مراسلنا.

وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العُليا، أن المتهمين أنشأوا وأسسوا الخلية على خلاف أحكام القانون، بهدف الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدوله والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء علي الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة، فضلًا عن الإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.