شرطة بنجلادش تعتقل مشتبها به ثانيا في مقتل ناشر

قال رئيس وحدة مكافحة الإرهاب في داكا يوم الأحد إن شرطة بنجلادش اعتقلت مشتبها به آخر في قتل ناشر طعنه إسلاميون متشددون حتى الموت في أكتوبر الماضي.

ويلاحق المتشددون الكتاب العلمانيين في بنجلادش في السنوات الأخيرة في حين تشن الدولة حملة على جماعات إسلامية تسعى إلى تطبيق تفسيرها المتشدد للشريعة الإسلامية في الدولة التي يسكنها 160 مليون نسمة.

وبحسب رويترز قال منير الإسلام قائد وحدة مكافحة الإرهاب في داكا للصحفيين “رجل آخر نعتقد أنه كان أحد المشتبه بهم الرئيسيين في قتل الناشر ألقي القبض عليه يوم السبت.”

وكان الضحية فيصل أرفين ديبون نشر كتبا ألفها أفيجيت روي وهو مواطن أمريكي من أصل بنجالي. وطعن إسلاميون متشددون روي حتى الموت كذلك العام الماضي.

وفي الأول من يوليو قتل متشددون 20 رهينة أغلبهم من الأجانب في هجوم على مقهى في حي راق بالعاصمة.