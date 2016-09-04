طوارئ بصحة الأقصر استعدادًا لعيد الأضحي

أعلنت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة الأقصر، حالة الطوارئ القصوى بالمستشفيات لاستقبال الحالات الطارئة وتوفير الرعاية الصحية لها خلال احتفالات عيد الأضحي المبارك.

> وكلف محافظ الأقصر محمد بدر الدكتور أسامة دسوقي وكيل وزارة الصحة بتوفير أدوية الطوارئ والأمصال والمستلزمات الطبية بالمستشفيات والاهتمام بتلقي المرضى الرعاية الفورية عند دخولهم الاستقبال، ورفع درجة الاستعداد بمرفق الإسعاف ومنع الإجازات والراحات مع وضع نقاط إسعاف متحركة بالحدائق العامة والأماكن التي يوجد بها تجمعات جماهيرية.

وشدد على ضرورة تكثيف الحملات على منافذ بيع اللحوم والأسماك والتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي حفاظاً على صحة المواطنين واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، وتكثيف الرقابة على محلات بيع الأغذية واتخاذ الإجراءات الوقائية والعلاجية في مواجهة حالات التسمم.

و أعلنت مديرية الشئون الصحية عن تشكيل غرفة عمليات بالمديرية تعمل على مدار 24ساعة يوميا لتلقي بلاغات المواطنين وشكاواهم مع الدفع بسيارات الإسعاف على طول كورنيش النيل، وأمام الحدائق العامة التي بها تجمعات جماهيرية، بالإضافة إلى فروع الإسعاف الثابتة المنتشرة في جميع أحياء المحافظة مع تكثيف أعداد العاملين بالحجر الصحي على مدار 24 ساعة، والتنسيق بين الحجر الصحي بالمطار والجهات الأمنية، خاصة للزائرين خلال فترة الاجازات مع توفير الخدمات الإسعافية على أرض المطار.