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«الزمالك» يقرر تكريم سارة سمير لحصولها على الميدالية البرونزية في الأوليمبياد

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«الزمالك» يقرر تكريم سارة سمير لحصولها على الميدالية البرونزية في الأوليمبياد «الزمالك» يقرر تكريم سارة سمير لحصولها على الميدالية البرونزية في الأوليمبياد

اللاعبة الأوليمبية سارة سمير

يعتزم مجلس إدارة نادي الزمالك، برائاسة مرتضى منصور، تكريم سارة سمير بطلة في رفع الأثقال، التي حصلت على الميدالية البرونزية في أولمبياد ريو دي جانيرو.

وكان مسئولو النادي أقاموا مساء أمس، السبت، حفل تكريم لهداية ملاك بطلة مصر في التايكوندو؛ وذلك بمناسبة حصولها على الميدلية البرونزية فى أولمبياد ريو دى جانيرو التى اختتمت أخيرا فى البرازيل.

وحرص مسئولو الزمالك على إحضار ت”ورتة” للاحتفال بهداية ملاك عليها صورة البطلة؛ وذلك تقديرا للإنجاز المميز الذى حققته كما كان المجلس الابيض قد كرم قبل هداية البطل محمد إيهاب الحاصل أيضا على الميدالية البرونزية في رفع الأثقال.

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