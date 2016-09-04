ننشر أسماء المحكوم عليهم بالإعدام والسجن المشدد بـ"خلية طنطا الإرهابية"

حصل "اليوم السابع" على أسماء الـ13 متهما المحكوم عليهم بالإعدام والسجن المشدد فى القضية المعروفة بـ"خلية طنطا الإرهابية"، لاتهامهم بتشكيل خلية إرهابية بمدينة طنطا، لاستهداف قوات الجيش والشرطة بالغربية.

صدر الحكم برئاسة المستشار حسين قنديل، وعضوية المستشارين سامى زين الدين وعفيفى عبد الله المنوفى، وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد.

والمتهمون الصادر ضدهم حكما بالإعدام هم: إبراهيم محمد، أحمد محمد مصطفى، إسلام قطب، وحسام رزق البلتاجى، والصادر ضدهم حكما بالسجن المشدد 10 سنوات هم: أحمد محمد، عماد محمد، طارق نبيل، وأحمد حمدى، على محمد على، أسامة أحمد، والصادر ضدهما حكما بالسجن المشدد 15 عاما هما: شريف حسن، ورضا سعد، والحاصل على البراءة طارق فوزى.

وكانت محكمة جنايات شمال القاهرة قد أحالت الجلسة الماضية 4 متهمين للمفتى لأخذ الرأى الشرعى فى إعدامهم، وحددت جلسة اليوم الأحد للنطق بالحكم.

وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا، أن المتهمين أنشأوا وأسسوا الخلية على خلاف أحكام القانون، بهدف الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة، والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى.