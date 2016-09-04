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مؤتمر الإسماعيلية يطلق مبادرة للنهوض بالاقتصاد وتشغيل الشباب

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مؤتمر الإسماعيلية يطلق مبادرة للنهوض بالاقتصاد وتشغيل الشباب مؤتمر الإسماعيلية يطلق مبادرة للنهوض بالاقتصاد وتشغيل الشباب

>الإسماعيلية – جمال حراجى

عقدت أمانة الشباب بحزب المؤتمر بمحافظة الإسماعيلية برئاسة عبد الرحمن مدحت، رئيس لجنة الشباب، اجتماعا طارئا اليوم لإطلاق مبادرة من أجل دفع عجلة التنمية داخل المحافظة، حيث تهدف إلى تدريب وتأهيل شباب الإسماعيلية على إقامة المشروعات الصغرى، والتى تشمل مشروعات حرفية بغرض در دخل للشباب وتشغيل العديد من الأيدى العاملة والمساعدة أيضا فى دعم الدولة المصرية وتقليل نسبة الاستيراد، حيث تهدف المبادرة إلى تحديد ما تحتاجه محافظة الإسماعيلية من معدات يتم استيرادها من الخارج والعمل على توفيرها بأيدى وسواعد وخامات مصرية ومن ثم توريدها إلى محافظات الأخرى، نظرا لما يمتلكه المواطن الإسماعيلى من مهارة وإمكانيات توفرها المحافظة.

وأكد عبد الرحمن مدحت  رئيس لجنة الشباب فى أمانة الحزب بالإسماعيلية، أن مبادرة صنع فى مصر والتى أطلقها الرئيس السيسى مؤخرا يجب أن يتم تحويلها إلى واقع ولابد أن يكون شباب الإسماعيلية هم قاطرة التنمية فى مصر.

وأشار عبد الرحمن، إلى أن أمانة شباب حزب المؤتمر بمحافظة الإسماعيلية تتبنى مبادرة "المشروعات الصغرى" والتى جعلت من دولة الصين تحتل مرتبة متقدمة بين دول العالم، لذا يجب أن نكون أكثر انفتاحا على تجارب الدول الأخرى

وأن لجنة الشباب فى أمانة حزب المؤتمر بمحافظة الإسماعيلية سوف تجوب مراكز وقرى وأحياء المحافظة لحث الشباب على تلك المبادرة لدعم دخلهم الخاص ورفع كفاءة الاقتصاد المصرى، وعدم الانتظار من أجل الوظائف الحكومية أو غيرها.

 

 

 


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