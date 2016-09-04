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تأجيل إعادة إجراءات محاكمة 3 متهمين بأحداث عين شمس لجلسة غداً

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تأجيل إعادة إجراءات محاكمة 3 متهمين بأحداث عين شمس لجلسة غداً تأجيل إعادة إجراءات محاكمة 3 متهمين بأحداث عين شمس لجلسة غداً

>كتب محمد عبد الرازق

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، محاكمة ثلاث متهمين على خلفيه إتهامهم بأحداث عنف منطقة عين شمس في القضية رقم 992 لسنة 2015 ، وذلك لجلسة غداً الاثنين الموافق 5 سبتمبر، لمرافعة النيابة العامة والدفاع الحاضر عن المتهمين.

صدر القرار برئاسة المستشار فتحي البيومى، وبعضوية المستشارين  اسامة عبد الظاهر، و عادل الشاذلى، رئيسى المحكمة، وسكرتارية أحمد جاد واحمد رضا، والمتهمين هم كل من رضا رمضان محمود ابراهيم ومحمود عبد رب النبي مجدي ووليد محمد رمضان عبد الموجود.

ويواجه المتهمون في القضية ، عدداً من الإتهامات بينها الإنضمام لجماعة أُسست على خلاف أحكام القانون ، والتجمهر والتلويح بالعنف فضلاً عن الإتهام بالإتلاف للممتلكات عامة و خاصة وتكدير السلم العامو ذلك في احداث العنف و التظاهر التي شهدتها جامعه عين شمس في العام الماضىعين شمس ،اخبار الحوادث،جماعه ارهابيه،اعاده اجراءات


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