أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - الكاتبة / عزة هيكل ... كليات التربية في حاجة إلى ثورة في وضع المناهج التربوية -
السفيرة عزيزة - رشا إسماعيل : معدل العام الدراسي في مصر من أقل المعدلات والمشكلة ليست في المناهج فقط -
السفيرة عزيزة - الكاتبة / عزة هيكل ... التعليم في مصر يعمل على إنقسام المجتمع المصري -
ضبط 4 أطنان أسمدة مدعمة قبل بيعها في السوق السوداء بالأقصر -
رويترز: تصاعد دخان أسود من مطار في موسكو -
الأخبار - موجز أخبار الثانية عشر لأهم وأخر الاخبار مع دينا عصمت - حلقة الثلاثاء 11-4-2017 -
ألمانيا: مغربي معتقل بتهمة الإرهاب خطط لهجوم على سفارة روسيا -
محافظ أسيوط يكرم أسر 6 شهداء ويطلق أسماءهم علي مدارس -
مصدر أمنى: منفذ تفجير المرقسية هو "محمد.ع.غ" من الشرقية -
حكم مصر 50 عامًا.. لماذا سُمي الملك تحتمس الثالث بـ"نابليون الشرق"؟ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

تأجيل نظر إعادة إجراءات محاكمة متهم بـ"خلية حلوان النوعية" لجلسة الغد

Google+ Print
تأجيل نظر إعادة إجراءات محاكمة متهم بـ"خلية حلوان النوعية" لجلسة الغد تأجيل نظر إعادة إجراءات محاكمة متهم بـ"خلية حلوان النوعية" لجلسة الغد

>كتب محمد عبد الرازق

أجلت محكمة جنايات القاهرة، إعادة إجراءات محاكمة المتهم مصطفى يونس فى الحكم الصادر غيابيا بسجنه 15 سنة بالقضية المعروفة إعلاميا بـ"خلية حلوان النوعية"، لجلسة غد الاثنين، لحضور المتهم.

 

صدر القرار برئاسة المستشار فتحي البيومى، وبعضوية المستشارين أسامة عبد الظاهر وعادل الشاذلى رئيسى المحكمة، وسكرتارية أحمد جاد وأحمد رضا.

 

يجدر الإشارة إلى أن المتهم قد صدر ضده، فى 6 فبراير الماضى، حكماً غيابياً عليه بالسجن المشدد لمدة خمسة عشر عاماً، لما نُسب إليه فى القضية المعروفة بـ"خلية حلوان النوعية".

 

وكانت النيابة العامة قد اسندت للمتهمين فى 3 يوليو 2015 بدائرة قسم حلوان انضموا لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوى لتعطيل العمل بأحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية والحقوق العامة للمواطنين، وكذلك الإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، وكان الإرهاب وسيلتها فى تحقيق أغراضها، وذلك بأن انضموا إلى إحدى اللجان النوعية المنبثقة عن تنظيم جماعة الإخوان الإرهابية، والتى تتخذ من العمل المسلح وسيلة لتحقيق مآربها المتمثلة فى السيطرة على مقاليد الحكم بالقوة.

 


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365