تأجيل نظر إعادة إجراءات محاكمة متهم بـ"خلية حلوان النوعية" لجلسة الغد

أجلت محكمة جنايات القاهرة، إعادة إجراءات محاكمة المتهم مصطفى يونس فى الحكم الصادر غيابيا بسجنه 15 سنة بالقضية المعروفة إعلاميا بـ"خلية حلوان النوعية"، لجلسة غد الاثنين، لحضور المتهم.

صدر القرار برئاسة المستشار فتحي البيومى، وبعضوية المستشارين أسامة عبد الظاهر وعادل الشاذلى رئيسى المحكمة، وسكرتارية أحمد جاد وأحمد رضا.

يجدر الإشارة إلى أن المتهم قد صدر ضده، فى 6 فبراير الماضى، حكماً غيابياً عليه بالسجن المشدد لمدة خمسة عشر عاماً، لما نُسب إليه فى القضية المعروفة بـ"خلية حلوان النوعية".

وكانت النيابة العامة قد اسندت للمتهمين فى 3 يوليو 2015 بدائرة قسم حلوان انضموا لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوى لتعطيل العمل بأحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية والحقوق العامة للمواطنين، وكذلك الإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، وكان الإرهاب وسيلتها فى تحقيق أغراضها، وذلك بأن انضموا إلى إحدى اللجان النوعية المنبثقة عن تنظيم جماعة الإخوان الإرهابية، والتى تتخذ من العمل المسلح وسيلة لتحقيق مآربها المتمثلة فى السيطرة على مقاليد الحكم بالقوة.