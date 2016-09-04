تعرف على الدهون المفيدة للصحة والرشاقة

ذكرت مجلة “إن ستايل” الألمانية أنه ليس كل الدهون غير صحية وتتسبب في زيادة الوزن، بل على النقيض من ذلك توجد أنواع من الدهون تعد بمثابة مفتاح الصحة والرشاقة،وبحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الألمانية هي:

1 – الأحماض الدهنية أوميجا3:

> وأوضحت المجلة على موقعها على شبكة الإنترنت أن الأحماض الدهنية أوميجا3 تندرج ضمن الأحماض الدهنية غير المشبعة المتعددة تمد المخ بالطاقة، وتحد من خطر الإصابة بالزهايمر، كما أنها تقي من الإصابة بأمراض القلب. وتتمثل مصادر الأحماض الدهنية أوميغا3 في السلمون وبذور الكتان.

2 – الأحماض الدهنية غير المشبعة الأحادية:

> وأشارت المجلة المعنية بالصحة والجمال إلى أن الأحماض الدهنية غير المشبعة الأحادية تساعد على تنشيط عملية حرق الدهون، وتحظى بأهمية بالغة لعملية التمثيل الغذائي. ويعد الأفوكادو وزيت الزيتون من المصادر الغنية بالأحماض الدهنية غير المشبعة الأحادية.

3 – الأحماض الدهنية غير المشبعة المتعددة:

> يساعد تناول هذه الأحماض بكميات قليلة على ضبط مستوى الكوليسترول والوقاية من أمراض القلب. ويزخر الجوز وزيت بذور اللفت بالأحماض الدهنية غير المشبعة المتعددة.