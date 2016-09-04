أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - الكاتبة / عزة هيكل ... كليات التربية في حاجة إلى ثورة في وضع المناهج التربوية -
السفيرة عزيزة - رشا إسماعيل : معدل العام الدراسي في مصر من أقل المعدلات والمشكلة ليست في المناهج فقط -
السفيرة عزيزة - الكاتبة / عزة هيكل ... التعليم في مصر يعمل على إنقسام المجتمع المصري -
ضبط 4 أطنان أسمدة مدعمة قبل بيعها في السوق السوداء بالأقصر -
رويترز: تصاعد دخان أسود من مطار في موسكو -
الأخبار - موجز أخبار الثانية عشر لأهم وأخر الاخبار مع دينا عصمت - حلقة الثلاثاء 11-4-2017 -
ألمانيا: مغربي معتقل بتهمة الإرهاب خطط لهجوم على سفارة روسيا -
محافظ أسيوط يكرم أسر 6 شهداء ويطلق أسماءهم علي مدارس -
مصدر أمنى: منفذ تفجير المرقسية هو "محمد.ع.غ" من الشرقية -
حكم مصر 50 عامًا.. لماذا سُمي الملك تحتمس الثالث بـ"نابليون الشرق"؟ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

تأجيل محاكمة وجدي غنيم و7 آخرين لجلسة 10 أكتوبر

Google+ Print
تأجيل محاكمة وجدي غنيم و7 آخرين لجلسة 10 أكتوبر تأجيل محاكمة وجدي غنيم و7 آخرين لجلسة 10 أكتوبر

وجدي غنيم – أرشيفية

أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم الأحد، جلسة محاكمة القيادي الإخواني – الهارب – وجدي غنيم، و7 آخرين، لاتهامهم بتأسيس جماعة على خلاف أحكام القانون، إلى جلسة 10 أكتوبر المقبل.

وجاء التأجيل، لفض الأحراز وتمكين الدفاع من الإطلاع على أوراق القضية، حسبما أفاد مراسلنا.

صدر القرار برئاسة المستشار فتحي البيومي، عضوية المستشارين أسامة عبدالظاهر، وعادل الشاذلي، وسكرتارية أحمد جاد، وأحمد رضا.

وأسندت النيابة العامة، إلى المتهمين ” تأسيس جماعة تأسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين، منع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي”.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا