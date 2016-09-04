تأجيل محاكمة وجدي غنيم و7 آخرين لجلسة 10 أكتوبر

أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم الأحد، جلسة محاكمة القيادي الإخواني – الهارب – وجدي غنيم، و7 آخرين، لاتهامهم بتأسيس جماعة على خلاف أحكام القانون، إلى جلسة 10 أكتوبر المقبل.

وجاء التأجيل، لفض الأحراز وتمكين الدفاع من الإطلاع على أوراق القضية، حسبما أفاد مراسلنا.

صدر القرار برئاسة المستشار فتحي البيومي، عضوية المستشارين أسامة عبدالظاهر، وعادل الشاذلي، وسكرتارية أحمد جاد، وأحمد رضا.

وأسندت النيابة العامة، إلى المتهمين ” تأسيس جماعة تأسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين، منع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي”.