3 أيام عطلة القطاع الخاص بمناسبة عيد الأضحى

تقرر أن يكون يوم الاحد الموافق 11 سبتمبر 2016 وحتى يوم الثلاثاء الموافق 13 من الشهر ذاته عطلة رسمية مدفوعة الأجر لجميع العاملين في منشآت ومؤسسات وشركات القطاع الخاص في الدولة بمناسبة عيد الاضحى المبارك.

جاء ذلك في تعميم أصدره معالي صقر غباش وزير الموارد البشرية والتوطين تنفيذا لحكم المادة 74 من القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1980 في شأن تنظيم علاقات العمل وتعديلاته والتي تنص على ان تكون اجازة عيد الاضحى والوقفة ثلاثة أيام.

ورفع معالي صقر غباش إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وأصحاب السمو حكام الامارات أصدق التهاني والتبريكات بهذه المناسبة.

وهنأ معاليه حكومة وشعب دولة الإمارات والمقيمين على أرضها بهذه المناسبة سائلاً المولى عز وجل أن يعيدها على دولتنا بمزيد من التقدم والازدهار وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالعزة والمجد.