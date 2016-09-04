ماي: الحكومة ستعرض خطواتها للإعداد للانسحاب من الاتحاد الأوروبي

قالت رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي في مقابلة يوم الأحد إن الحكومة ستعرض هذا الأسبوع الخطوات التي اتخذتها حتى الآن للإعداد للانسحاب من الاتحاد الأوروبي.

ومنذ أن تولت منصبها في يوليو تموز لم تقدم ماي أو وزير الانسحاب من الاتحاد الأوروبي ديفيد ديفيز أي تفاصيل تذكر عن علاقات بريطانيا المستقبلية مع الاتحاد وقالا فقط إنها يريدان وضع قيود على الهجرة والتوصل إلى اتفاق تجاري جيد.

وبحسب رويترز قالت ماي لبرنامج أندرو مار الذي تبثه هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) قبل قمة مجموعة العشرين في الصين “سيدلي (ديفيز) ببيان أمام البرلمان هذا الأسبوع عن الخطوات التي كانت تتخذها الحكومة خلال الصيف وكيف سنمضي في ذلك لتحديد شكل العلاقة التي نريدها مع الاتحاد الأوروبي.”

وأوضحت ماي أنها لن تقدم على تفعيل المادة 50 التي تطلق العملية الرسمية للخروج من الاتحاد هذا العام لكنها قالت إن الحكومة لن ترجئ مسالة الخروج.