بالصور.. ضبط 5 سائقين يتعاطون المخدرات خلال حملة مرورية لمدير أمن السويس

شنت مديرية أمن السويس حملة تحت إشراف اللواء دكتور مصطفى شحاتة مدير أمن السويس على طريق السويس – الزعفرانة، للحد من حوادث الطرق وضبط المخالفين لقانون المرور.

ورافق مدير أمن السويس اللواء أحمد الدرديرى نائب مدير الأمن والعميد محمد الدفراوى مدير إدارة مرور السويس والمقدم شريف سلامة رئيس مباحث مرور السويس، وأسفرت جهود رجال المرور عن ضبط 66 مخالفة سرعة زائدة، تم التقاط صور لمرتكبى المخالفات عن طريق جهاز الرادار بمنطقة السخنة .

كما تم ضبط "5" سائقين للنقل الثقيل أثبتت التحاليل بعد فحص العينات الخاصة بهم بالإيجاب للمواد المخدرة أثناء القيادة، كما تم فحص "12" حالة أخرى وجاءت نتيجة التحاليل الخاصة بهم سلبية للمواد المخدرة .

وتفقد مدير الأمن الأمكنة الحدودية والأقوال الأمنية بطريق السخنة والتقى الضباط والأفراد، مشددا على اليقظة التامة أثناء فحص المترددين على المحافظة وارتداء الصديرى الواقى وتحقيق السلامة التامة لأفراد الكمين .