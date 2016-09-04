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تأجيل محاكمة "وجدى غنيم" و 7 آخرين لـ ١٠ أكتوبر لفض الأحراز

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تأجيل محاكمة "وجدى غنيم" و 7 آخرين لـ ١٠ أكتوبر لفض الأحراز تأجيل محاكمة "وجدى غنيم" و 7 آخرين لـ ١٠ أكتوبر لفض الأحراز

>كتب محمد عبد الرازق

أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة جلسة محاكمة القيادى الإخوانى الهارب "وجدى غنيم"، و7 آخرين، لاتهامهم بتأسيس جماعة على خلاف أحكام القانون، وذلك لجلسة 10 أكتوبر المقبل لفض الأحراز، وتمكين الدفاع من الاطلاع على اوراق القضية.

 

صدر القرار برئاسة المستشار فتحى البيومى وعضوية المستشارين أسامة عبدالظاهر وعادل الشاذلى، وسكرتارية أحمد جاد وأحمد رضا.

 

كانت النيابة قد أحالت كلا من عبد الله هشام محمود حسين "22 سنة "طالب محبوس وعبد الله عيد "21 سنة" طالب بالمعهد العالى للدراسات والتكنولوجيا محبوس وسعيد عبد الستار 32 "هارب" مالك شركة مفروشات ومجدى عثمان"40 سنة "هارب ومحمد عصام الدين " 25 سنة "محامى "محبوس"ومحمد عبد الحميد "34 سنة" مالك مطبعة "محبوس"، وأحمد محمد طارق حسن 29 سنة تاجر " محبوس"ووجدى عبد الحميد غنيم 64 سنة حاصل على بكالوريوس تجارة.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين، اتهامات تأسيس جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى.


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