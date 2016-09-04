نيابة القاهرة الجديدة تطلب تحريات حول إطلاق مسلحين النار على سيارة إسعاف

أمرت نيابة القاهرة الجديدة، برئاسة وليد السعيد، بسرعة تحريات المباحث وضبط المتهمين بإطلاق النار على سيارة إسعاف، ما أدى لمقتل مريض.

واستمعت النيابة لأقوال مسعف مدينة بدر الذى كان يقل المريض داخل السيارة، حيث أوضح إنه تلقى إشارة بنقل مريض بالسكر من شقته إلى أحد المستشفيات لعلاجه، وأثناء سير السيارة طلب المريض التبول فى الطريق فنزل من السيارة، وأثناء ذلك فوجئنا بوابل من الرصاص يخترق السيارة، وحاولنا الهرب، ولكن كان المريض قد لفظ أنفاسه الأخيرة، مشيرا إلى أن "سارينة" سيارة الإسعاف تشبه "سارينة" الشرطة، فظن المسلحون أننا قوة أمنية حضرت للقبض عليهم.

بدأت تفاصيل الواقعة أثناء نقل سيارة إسعاف مريض بمدينة بدر يعانى من مرض السكر الى إحدى المستشفيات وأثناء سير السيارة بالطريق الإقليمى بالقاهرة الجديدة، طلب المريض من المسعف النزول من السيارة لقضاء حاجته، وعقب نزول المريض من السيارة فى الطريق تم إطلاق نار من قبل تجار مخدرات كانوا متواجدين فى المكان ظنوا أن "سارينة" الإسعاف سيارة شرطة جاءت لمداهمة المكان والقبض عليهم، فأطلقوا النار بشكل عشوائى، ما أدى لمقتل المريض، وأمرت النيابة برئاسة المستشار وليد السعيد بتشريح جثة المجنى عليه.