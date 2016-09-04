السودان يرشح كمال حسن على لمنصب نائب أمين عام الجامعة العربية

كشف مصدر دبلوماسى لصحيفة "الرأى العام" الصادرة بالخرطوم الأحد، عن ترشيح الحكومة السفير كمال حسن على وزير التعاون الدولى الحالى وسفير السودان السابق لدى مصر، لشغل منصب نائب الأمين العام لجامعة الدول العربية، بجانب مرشح آخر لمنصب المدير التنفيذى لمنظمة "إيجاد".

وأضح المصدر أن السودان سيحتفظ بمرشحيه للجان الاتحاد الأفريقى، وهما السفير رحمة الله وأميرة الفاضل، مع إمكانية الدفع بمرشحين آخرين للجان الاتحاد، بجانب عدد من لجان الأمم المتحدة، مؤكدا أن اللجنة شددت على ضرورة أن يكون المرشحون من ذوى الكفاءة والخبرة، لخدمة السودان، وزيادة منتسبيه بالمنظمات الإقليمية والعالمية.

وكانت الخارجية السودانية قد شكلت لجنة فنية برئاسة وكيلها السفير عبد الغنى النعيم، وعضوية عدد من السفراء، لاختيار المرشحين الذين سيدفع بهم السودان، لشغل بعض المناصب فى المنظمات الإقليمية والدولية.