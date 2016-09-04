أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - الكاتبة / عزة هيكل ... كليات التربية في حاجة إلى ثورة في وضع المناهج التربوية -
السفيرة عزيزة - رشا إسماعيل : معدل العام الدراسي في مصر من أقل المعدلات والمشكلة ليست في المناهج فقط -
السفيرة عزيزة - الكاتبة / عزة هيكل ... التعليم في مصر يعمل على إنقسام المجتمع المصري -
ضبط 4 أطنان أسمدة مدعمة قبل بيعها في السوق السوداء بالأقصر -
رويترز: تصاعد دخان أسود من مطار في موسكو -
الأخبار - موجز أخبار الثانية عشر لأهم وأخر الاخبار مع دينا عصمت - حلقة الثلاثاء 11-4-2017 -
ألمانيا: مغربي معتقل بتهمة الإرهاب خطط لهجوم على سفارة روسيا -
محافظ أسيوط يكرم أسر 6 شهداء ويطلق أسماءهم علي مدارس -
مصدر أمنى: منفذ تفجير المرقسية هو "محمد.ع.غ" من الشرقية -
حكم مصر 50 عامًا.. لماذا سُمي الملك تحتمس الثالث بـ"نابليون الشرق"؟ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

الأهلي: «أجاي» صفقة متميزة وإضافة قوية لخط هجوم فريق الكرة

Google+ Print
الأهلي: «أجاي» صفقة متميزة وإضافة قوية لخط هجوم فريق الكرة الأهلي: «أجاي» صفقة متميزة وإضافة قوية لخط هجوم فريق الكرة

النادي الأهلي المصري

أثنى عصام سراج الدين، المدير التجاري والتعاقدات بالنادي الأهلي، على انضمام النيجيري جونيور أجاي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، مؤكداً أنه صفقة مميزة وسوف يمثل إضافة قوية لخط هجوم الفريق خلال الفترة القادمة في ظل تمتعه بخبرات كبيرة رغم من صغر سنه.

وأوضح عصام أن المفاوضات مع اللاعب شهدت مرونة كبيرة سواء من جانبه أو من جانب المسئولين في نادي الصفاقسي التونسي بالإضافة للدور الذي لعبه وكيل اللاعب، خاصة أنه كان يملك أكثر من عرض أخر من أندية عربية وأوربية لكنه وبشهادته فضل الإنتقال الى صفوف الأهلي نظراً لمكانته وبطولاته العديدة .

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا