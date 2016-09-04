الأهلي: «أجاي» صفقة متميزة وإضافة قوية لخط هجوم فريق الكرة

أثنى عصام سراج الدين، المدير التجاري والتعاقدات بالنادي الأهلي، على انضمام النيجيري جونيور أجاي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، مؤكداً أنه صفقة مميزة وسوف يمثل إضافة قوية لخط هجوم الفريق خلال الفترة القادمة في ظل تمتعه بخبرات كبيرة رغم من صغر سنه.

وأوضح عصام أن المفاوضات مع اللاعب شهدت مرونة كبيرة سواء من جانبه أو من جانب المسئولين في نادي الصفاقسي التونسي بالإضافة للدور الذي لعبه وكيل اللاعب، خاصة أنه كان يملك أكثر من عرض أخر من أندية عربية وأوربية لكنه وبشهادته فضل الإنتقال الى صفوف الأهلي نظراً لمكانته وبطولاته العديدة .