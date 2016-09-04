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«القومي للمرأة» يواصل إعداد الإستراتيجية الوطنية لتمكين النساء المصرية

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«القومي للمرأة» يواصل إعداد الإستراتيجية الوطنية لتمكين النساء المصرية «القومي للمرأة» يواصل إعداد الإستراتيجية الوطنية لتمكين النساء المصرية

اجتماع المجلس القومي للمرأة – أرشيفية

عقد المجلس القومي للمرأة، اليوم الأحد، لقاءً مع فريق العمل المكلف باعداد إستراتيجية التنمية المستدامة “رؤية 2030″.

وجاء اللقاء، لمناقشة سُبل تمكين المرأة المصرية.

وتشمل الإستراتيجية المحاور الإستراتيجية الاقتصادية، الاجتماعية، السياسية، البيئية، الثقافية، والقانونية، والمساواة بين الجنسين، فضلًا عن تحقيق تكافؤ الفرص.

وأكدت الدكتورة مايا مرسي – في بيان أصدره المجلس اليوم الأحد – أن هذه المحاور تعكس مدى اهتمام الدولة بمراعاة منظور النوع الاجتماعي عند تنفيذ الأنشطة المختلفة من أجل تحقيق التنمية المستدامة، ورؤية مصر 2030 لضمان حياة أفضل.

وتهدف الإستراتيجية إلى وضع حقوق المرأة التي أقرتها المواثيق الدولية والوطنية موضع التنفيذ، إلى جانب تحقيق التمكين السياسي للمرأة في التمثيل النيابي مع الحفاظ على المكتسبات التي تحققت في هذا المجال، وفي منع التمييز ضد المرأة في تقلد المناصب في المؤسسات التنفيذية والقضائية.

ويتم وضع الإستراتيجية بالشراكة بين الوزارات، الهيئات، فروع المجلس بالمحافظات، أعضاء مجلس النواب، المجالس القومية، منظمات المجتمع المدني، المجالس القومية، وأعضاء المجالس المحلية .

ومن المقرر أن يعقد المجلس مجموعة لقاءات تشاورية أخرى مع المحافظين، ورؤساء وحدات تكافؤ الفرص بالوزارات، ومساعدي الوزراء، لمناقشة محاور الإستراتيجية، ومدى وعيهم بها .

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