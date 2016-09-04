طيران العراق ينفذ 22 طلعة جوية ضد تنظيم «داعش»

نفذ الطيران العراقي، 22 طلعة جوية ضد تنظيم “داعش” الإرهابى خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وأوضحت خلية الإعلام الحربى بقيادة العمليات المشتركة، أن طيران القوة الجوية نفذ 11 طلعة طيران متنوعة للنقل والاستطلاع، كما نفذ طيران الجيـش 11 أخرى على كافة قواطع العمليات بينها ثمانى طلعات قتالية وطلعتان للنقل وثالثة للاستطلاع المسلح بطائرات بدون طيار من طراز “CH4″.

ولفتت قيادة العمليات المشتركة أن مخزن العتاد العسكرى الذى انفجر أول أمس الجمعة بمنطقة العبيدى شرقى بغداد يتبع هيئة “الحشد الشعبي” ، وهو ضمن قطاع مسؤولية اللواء الأول بالشرطة الاتحادية، مشيرة إلى أن الحادثة أسفرت عن مقتل امرأة وإصابة 17 مدنياً آخرين وحدوث أضرار مادية فى المصانع والأبنية القريبة من موقع الإنفجار.