إكرامي: لن أرحل عن الأهلي.. ولا يوجد أزمة في حراسة المرمى

قال شريف إكرامي حارس مرمى الأهلي، إن ناديه الأهلي تحت قيادة الكابتن حسام البدري أمر يدعو للتفاؤل ووجوده في هذا التوقيت أمر مهم، فمراحله السابقة مع الفريق تضمنت العديد من النجاحات فنيا وإنجازات في تحقيق بطولات صعبة، وأطالب الجماهير بمساندته ودعم الفريق خلال الموسم الجديد.

وأضاف: “اعتدنا على وجود 4 حراس دائما في مركز حراسة المرمى ، ثلاثة منهم مقيدين وحارس تحت السن، وهذا حدث من قبل في وجود محمود أبو السعود ومن قبله حتى كنا أربعة حراس دائما وهذا إن دل على أي شيء فهو فقط يؤكد على أهمية المنافسة وبذل أقصى جهد داخل الملعب في التدريبات والمباريات لكسب ثقة الجهاز الفني”.

وأوضح إكرامي أن حراسة مرمى الأهلي بخير، ولا توجد أية أزمات أو تقصير في هذا المركز، وليس معنى غياب التوفيق عني أو عن أي حارس في رباعي حراسة المرمى خلال مباراة أو اثنين وجود أزمة، فالتقييم الفني للحراس كأي خط بالفريق من خلال رؤية الخبراء يكون تقييم طويل المدي من خلال موسم أو أكثر، وتصوير البعض لوجود أزمة في هذا المركز هو تقييم أو تحليل غير منطقي على الإطلاق.

وعن رحيله قال: “رحيلي عن الأهلي أمر غير منطقي وما تردد في هذا الشأن مؤخرا أثناء جلوسي على الدكة أمر غير صحيح وهى مجرد شائعات فقط، فأنا أثناء تجديد تعاقدي للأهلي أخر مره أكدت أنني لن أرحل إلا إذا طلب النادي مني ذلك، ولن أعتزل سوى في الأهلي وهذه ليست شعارات مع التجديد ولكن المواقف الأخيرة أثبتت ذلك فأنا تمسكت بالاستمرار و لم أفكر مطلقا في الرحيل حتي مع خروجي من قائمة الفريق لأسابيع كثيرة”.

وأشار إلى أن هيبة النادي الأهلي لن تتأثر بخسارة مباراة أو بطولة ، فهيبة النادي من الثوابت الأبرز في مصر والوطن العربي وإفريقيا ، وبالمناسبة الأهلي فاز ببطولتين (السوبر والدوري) من أصل أربعة وهذه نسبة غير مرضية بالنسبة للجماهير نعلم ذلك ولكنها نسبة لا تعني الإنهيار للفريق.. وما نسعى له مستقبليا هو اسعاد الجماهير واستعادة كل البطولات.

> وأوضح أن مارتن يول مدير فني صاحب اسم كبير وله استراتيجيته الخاصة في التدريب ولكني لست صاحب قرار أو تعليق على رحيله أو بقاءه مع الفريق فهو وحده كان صاحب القرار.

> وأكد لم إكرامي يفكر في بقاء يول أو رحيله لكي أبحث رد اعتباري والعودة للتشكيل الأساسي في وجوده ، فأنا ألعب في النادي الأهلي ورد اعتباري في النادي وأمام الملايين من الجماهير هو الأهم بالنسبة لي على المستوي الشخصي.

وعن انتقاد طارق سليمان مدرب الحراس، قال: “انتقاد الكابتن طارق سليمان أمر مقبول بالنسبة لي وله بصفته مدرب الحراس بالأهلي وتوجيه له الانتقادات بصفته المسئول عنا مثلما توجه الانتقادات للمدير الفني مع اخفاقات الفريق، وهذا أمر مقبول جماهيريا وما نسعى للعمل عليه هو استعادة المستوى بشكل دائم واستعادة كل ما يفوتنا من بطولات.

وتابع: “طارق سليمان مدربي من 2011 وحققت معه الكثير والكثير من البطولات ، وهو مدرب صاحب بصمة فنية مميزة وانتقاده غير الجماهيري أمر غير منطقي”.

وأكد أنه ليس له الحق في التعليق على استبعاد أحمد عادل عبد المنعم من حسابات الجهاز الفني للمنتخب الوطني، فأنا كلاعب ليس لي الحق في تقييم اختيارات أي جهاز فني، وأنا أحترم اختيارات الجهاز الفني على المستوي الفني والشخصي.

> وعن معايير الانضمام للمنتخب، قال: ” شأن داخلي للجهاز ولا أستطيع انتقاد الجهاز الفني الفني للمنتخب، وخروجي من حسابات الجهاز الفني في هذا التوقيت أمر أرد عليه بنفس الصيغة من الاحترام لاختياراتهم لأني أعلم دوري جيدا كلاعب وليس لي الحق في التعليق في هذا الأمر وهذا يدفعني للتمسك بالصمت واحترام دوري كلاعب فقط “.

أما عن علاقته بمدرب حراس الفراعنة أوضح: “علاقتي بمدرب حراس المنتخب الوطني الكابتن أحمد ناجي هى علاقة طبيعية بين لاعب في المنتخب ومدربه وما تم إثارته مؤخرا على لسانه يسأل هو عنه وأنا مؤمن أن أية أمور داخلية لا يجب التعامل معها على هذا النحو”.

وانتقل إكرامي للحديث عن جمهور الأهلي، قائلا: “جمهور الأهلي عاطفي في حبه للاعبين وقسوته في الانتقاد أمر مقبول، لكن لا يجب أن تتعدى هذه القسوة مراحل الانتقاد الطبيبعي، ونحن كلاعبين طبيعي أن نتقبل هذا الانتقاد في أوقات الهزيمة لأننا عشنا على أكتافهم نجوما في أيام الانتصارات”.

واختتم تصريحاته مؤكدا: “أحترم كل وجهات النظر الإعلامية سلبا وإيجابا، واتقبل الانتقادات كما أتقبل الإشادة ولست حزين على انتقاد البعض لي ولكنني لا أهتم بأي تجريح وما بين هذا أو ذلك أنا مسامح لأي تجاوز في حقي وأسعى لتحسين صورتي بالاجتهاد فنيا داخل الملعب لاثبات ذاتي من جديد واستعادة المكانة الطيبة التي يتمناها لي الجميع”.