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الدفاع المدني: إسعاف 170 حاجاً ومصلياً بالمسجد الحرام

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تمكنت قوة الدفاع المدني لدعم الحرم المكي الشريف أمس الأول من إنقاذ وإسعاف ما يزيد على 170 حاجاً ومصلياً تعرضوا للإجهاد والسقوط والإعياء.

وأوضح مدير الإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة العميد أحمد الدليوي أن الجزء الأكبر من الحالات التي باشرتها القوة لحجاج من كبار السن وبعض الحجاج المرضى الذين تعرضوا للإجهاد والإغماء أو السقوط بسبب الزحام قبيل وأثناء وبعد صلاة الجمعة، إضافة إلى بعض حالات السقوط في المواقع ذات الكثافة العالية في مداخل الحرم الشريف؛ حيث تولت فرق الدفاع المدني نقل جميع الحالات إلى نقاط الفرز المحددة سلفاً في المطاف والمسعى وأرجاء الحرم وتقديم الخدمات الإسعافية ونقل بعض الحالات إلى أقرب المراكز الصحية بالتنسيق مع الهلال الأحمر والشؤون الصحية بالعاصمة المقدسة.

وأكد أن قوة الدفاع المدني بالحرم رفعت انتشارها وتمركزها في صحن الطواف والمسعى وجميع مداخل الحرم والساحات المحيطة به لتقديم الخدمات الإسعافية وتنفيذ عمليات الفرز والإخلاء الطبي للمصابين والمرضى وكبار السن الذين قد يتعرضون لأي متاعب صحية أثناء الطواف والسعي.

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