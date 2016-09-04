طرح 50 رأس لحوم سودانية مبردة وتخصيص 112 ساحة لصلاة العيد بالمنيا

أعلن اللواء طارق نصر محافظ المنيا عن بدء طرح 50 رأس لحوم سودانية مبرده بسعر 60 جنيها للكيلو جرام فى جميع منافذ الوحدات المحلية للمدن بهدف توفير اللحوم بأسعار مناسبة للمواطنين ومحاربة جشع التجار.

وقرر المحافظ إلغاء كل الإجازات والراحات لرؤساء ومسئولى الأجهزة المنوطة، استعدادا لعيد الأضحى المبارك ورفع درجة الاستعداد القصوى بجميع مراكز ومدن المحافظة بجميع القطاعات الخدمية والتنفيذية وتشكيل غرف عمليات رئيسية بالمحافظة والمراكز والإدارات والمصالح الحكومية وعمل نوبتجيات على مدار 24 ساعة، لتلقى أى بلاغات ترد من المواطنين ومواجهة أى طوارئ والتعامل معها بشكل فورى.

كما وجه المحافظ رؤساء الوحدات المحلية والوحدات القروية بتكثيف العمل ورصد كل أعمال التجميل ونظافة الشوارع بالمدن والقرى وذلك فى إطار الحفاظ على الوجه الحضارى والجمالى للمحافظ ورفع وإزالة تجمعات القمامة والمخلفات أولا بأول وطلاء الأرصفة والأسوار ودهان البلدورات وإضاءة الشوارع وإعداد الحدائق وتهذيب الأشجار، مؤكدا على ضرورة المرور على المخابز والمستشفيات والأسواق والمجازر والجمعيات الاستهلاكية للتأكد من انتظام العمل وتوافر كل السلع التى تلبى احتياجات المواطنين استعداداً لاستقبال عيد الأضحى المبارك.

وكلف مديرية التموين بالتأكيد على توفير الخبز طوال أيام العيد وإعداد خطة عمل للمخابز وتوفير أرصدة الدقيق بكل مطحن ومستودع واسطوانات البوتاجاز والمواد البترولية بالمحطات، مشددا على ضرورة إحكام الرقابة وضبط الأسواق من خلال تطبيق إجراءات صارمة لضمان الحفاظ على استقرار الأسعار واستمرار الحملات على المجازر والجمعيات الاستهلاكية لمنع حدوث أى زيادات أو تلاعب خاصة بالنسبة للسلع الأساسية ولحماية المواطنين من السلع مجهولة المصدر أو منتهية الصلاحية .

كما شدد المحافظ على رؤساء الوحدات المحلية بالمراكز والمدن بضرورة التأكد من توافر اشتراطات الأمن والسلامة النهرية بالمراسى والمعديات التى تستخدم فى نقل المواطنين ووضع كل الاحتياجات الأمنية المطلوبة بالتنسيق مع أجهزة الحماية المدنية، مؤكدا أنه سيتم وضع خدمة ثابتة من الوحدة المحلية على كل معدية لضمان عدم تكدس المواطنين وكذلك تجهيز الحدائق والمتنزهات العامة لاستقبال جميع الأسر والمحتفلين بالعيد.

من جانبها أعلنت مديرية الصحة حالة الطوارئ بالمستشفيات والتأكيد على الانضباط والتواجد للأطباء والعاملين وتوفير الأدوية الخاصة بقسم الطوارئ وسيارات الإسعاف واستقبال الحالات العاجلة، بالإضافة إلى التنسيق مع مديرية التموين والطب البيطرى ومباحث التموين لتنظيم حملات مكثفة على الأسواق والمطاعم ومحلات بيع اللحوم، وذلك للتأكد من مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمى وتشديد الرقابة على الباعة الجائلين والتأكد من حملهم للشهادات صحية سارية المفعول .

وأعدت مديرية الطب البيطرى خطة عمل لفتح المجازر قبل العيد بأسبوع وطوال أيام العيد بالمجان للأهالى والمستفيدين مع القيام بالتفتيش على اللحوم ومراقبة الأسواق ومنع ذبح الأضاحى خارج المجازر، وذلك بالتنسيق مع الصحة والتموين والتأكيد على النظافة المستمرة داخل وخارج المجازر والمرور على الثلاجات ومحلات الجزارة لمتابعة المخزون والمعروض من اللحوم ومنتجاتها.

ووجه المحافظ إدارة المرور بتكثيف الحملات المرورية ومراجعة الإرشادات المرورية والكمائن خلال أيام العيد لتسهيل وضبط الحركة المرورية بداخل المدن والقرى والسيطرة على مواقف نقل الركاب والطرق والسيارات والتواجد المستمر داخل المواقف لمراقبة مدى الالتزام بالتعريفة المحددة وأعداد الركاب .

من جانبها أعلنت مديرية الأوقاف عن تخصيص 112 ساحة لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك موزعة على مستوى مراكز المحافظة التسع مع اختيار خطباء ممن مشهود لهم بالاعتدال والقبول لدى المواطنين والتأكيد على ضرورة نظافة الطرق المؤدية للمساجد وإنارتها.

قامت مديرية الزراعة بتشكيل لجان لمتابعة حماية الأراضى ورصد حالات التعدى خلال أجازة عيد الأضحى وإزالتها فى المهد من خلال اللجان المختصة والتصدى لأى حالات تعدى بالتنسيق مع مديرية الأمن والوحدة المحلية.

وفيما يخص قطاع الكهرباء شدد المحافظ على التأكد من سلامة المعدات الكهربائية وإيجاد البديل فى حالة انقطاع التيار الكهربائى من أى منطقة مع ضرورة تواجد طاقم للصيانة يعمل على مدار الساعة، كما وجه شركة مياه الشرب والصرف الصحى بتشغيل منظومة الكلور وأخذ عينات من مياه الشرب بصفة منتظمة ودورية للفحص بمعرفة مديرية الصحة.