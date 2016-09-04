وزير الإسكان: الانتهاء من توصيل المرافق إلى ١٤ألفاً و٤٨٧ وحدة بالإسكان الاجتماعي

أعلن وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور مصطفى مدبولي، انتهاء الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، من توصيل مياه الشرب إلى ٢٠ ألفاً و٨٦٧ وحدة سكنية، وتوصيل الصرف الصحي لـ١٨ ألفاً و١١٢ وحدة، ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي، وجار توصيل المرافق لـ٤٠ ألفًا و٢٠٩ وحدات أخرى، خلال الشهور الثلاثة المقبلة، ليصل إجمالي الوحدات الجاهزة في المشروع بنهاية العام الحالى إلى ٦١ ألفًا و٧٦ وحدة، بجانب الانتهاء من توصيل المرافق كاملة لعدد ١٤ ألفًا و٤٨٧ وحدة، ليصل إجمالي الوحدات الجاهزة بالمرافق في المحافظات نهاية العام إلى ٧٥ ألفًا و٥٦٣ وحدة سكنية.

وقال اللواء سيد العشري، رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، إن الوحدات التى تم توصيل المرافق كاملة إليها، في ١٢ محافظة، حيث تم التوصيل لـ٣٠٦٣ وحدة في منطقة السلام السريع بمحافظة بورسعيد، و٨٠٠ وحدة في منطقة أبوعطوة بالإسماعيلية، و٢٠١٦ وحدة في حي عتاقة (الهويس) بالسويس، و٩٧٢ وحدة في أبورديس ونويبع ودهب ورأس سدر وشرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء، و١٥١٢ وحدة في الزرقا وكفر سعد بمحافظة دمياط، و٨٦٤ وحدة في فوة وقلين في كفر الشيخ، و٢٠١٦ وحدة في وادي النطرون بالبحيرة، و٧٢ وحدة في بركة السبع بالمنوفية.

أ ش أ