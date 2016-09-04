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إحالة مدير عام الشركة العامة للبترول إلى المحكمة التأديبية

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إحالة مدير عام الشركة العامة للبترول إلى المحكمة التأديبية إحالة مدير عام الشركة العامة للبترول إلى المحكمة التأديبية

النيابة الإدارية

أحالت النيابة الإدارية، اليوم الأحد، مدير عام بالشركة العامة للبترول، إلى المحكمة التأديبية العُليا.

جاء ذلك إثر ارتكابه مخالفات مالية وإدارية، وقيامه بمحاباة موظفين على حساب آخرين، حسبما أفاد مراسلنا.

وأكدت التحقيقات، أن “مجدي.م”، مدير عام الإدارة العامة للنظم والمعلومات بالشركة العامة للبترول، خرج على مقتضى الواجب الوظيفي،لوم يتخذ الإجراءات القانونية حيال موظفي الشركة مستخدمي الإنترنت بمقر الشركة برأس غارب رغم قيامهم باختراق الجدار الناري والتعامل مع بعض المواقع غير المسموح بها في أنظمة التعامل على الإنترنت.

وكشفت التحقيقات، أن المتهم تعسف وتعنت مع المهندس هشام محمد عبد الحميد، بحقول الشرقية التابعة للشركة بالبحر الأحمر، بأن أحاله إلى التحقيق، لاختراقه الجدار الناري لشبكة الإنترنت الخاصة بالشركة والدخول إلى بعض المواقع غير المصرح بها دون غيره من زملائه بالإدارات والقطاعات المختلفة الذين ارتكبوا ذات الأفعال، وهو ماستوجب إحالته للمحكمة التأديبية.

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