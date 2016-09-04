ميركل تجري محادثات “بناءة” مع إردوغان

قال متحدث باسم الحكومة الألمانية إن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ناقشت العلاقات الثنائية مع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان قبل بداية قمة مجموعة العشرين بالصين في أول اجتماع منذ محاولة الانقلاب الفاشلة في 15 يوليو.

وزاد تدهور العلاقات بعد محاولة الانقلاب عندما شكت أنقرة من أن برلين لم تكن سريعة وحاسمة بالدرجة الكافية في إدانة الانقلاب.

وبحسب رويترز قال المتحدث “ناقشت (ميركل وإردوغان) العلاقات الألمانية التركية وتعزيز تطبيق اتفاق (المهاجرين) بين الاتحاد الأوروبي وتركيا وبواعث القلق المشتركة بشأن الحرب الأهلية السورية.”

ولم يذكر المتحدث ما إذا كانت ميركل وإردوغان تحدثا بشأن رفض تركيا السماح للمشرعين الألمان بزيارة القوات الألمانية في قاعدة إنجيريلك الجوية.

وحظرت تركيا الزيارات للقاعدة الواقعة قرب الحدود السورية منذ أقر البرلمان الألماني قرارا في يونيو حزيران يعلن أن مذبحة 1915 التي ارتكبتها القوات العثمانية بحق الأرمن إبادة جماعية لكن مشرعا ألمانيا قال يوم السبت إنه يتوقع حل القضية هذا الأسبوع.