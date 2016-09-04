الداخلية: أمين شرطة يرفض رشوة من راكب لتهريب بضائع بمطار القاهرة

رفض أمين شرطة بميناء القاهرة الجوى أخذ رشوة من أحد الركاب نظير التغاضى عن تهريب أدوية غير خالصة الرسوم الجمركية إلى خارج البلاد.

وقالت وزارة الداخلية، في بيان اليوم الأحد إنه: “أثناء قيام أمين الشرطة محمد إبراهيم محمد – من قوة إدارة تأمين الركاب بالإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوى والمعين على جهاز كشف الحقائب للركاب المغادرين البلاد .. بفحص حقائب أحد الركاب يحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية إكتشف وجود بعض الأجسام المعتمة داخل إحدى الحقائب ، حيث قام الراكب بعرض مبلغ مالى على الأمين المذكور على سبيل الرشوة نظير عدم فتح الحقيبة المشار إليها .. على الفور قام الأمين المذكور بالإخطار بالواقعة وتم ضبط الراكب متلبساً بتقديم مبلغ مالى للأمين المذكور ، وبتفتيش الحقائب الخاصة به تم ضبط (6636 قرص لأدوية خاصة بعلاج أمراض الكبد تقدر قيمتها بمبلغ “187 ألف جنيه “، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة ، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق”.