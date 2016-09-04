الزراعة: إلغاء الراحات والإجازات للعاملين بجهاز حماية الأراضي

أكد الدكتور عصام فايد، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الوزارة تواصل حربها للتصدي للتعديات على الأراضي الزراعية بالمحافظات المختلفة، وذلك بالتنسيق مع المحافظين ومديريات الأمن بالمحافظات.

وقرر فايد – في تصريح صحفي اليوم الأحد – أنه تم إلغاء الراحات والإجازات للعاملين بجهاز حماية الأراضي، لمتابعة ورصد حالات التعدي على الأراضي الزراعية بالمحافظات المختلفة، والتعامل معها على الفور قبل تفاقمها.

وأشار إلى أنه تم رفع حالة الطوارئ بجميع مديريات الزراعة بكافة المحافظات، لرصد أية حالة للتعدي على الأراضي الزراعية، والتعامل معها على الفور، لافتًا إلى أنه تم تخصيص الرقم (0237499385) كخطٍ ساخن لغرفة العمليات المركزية بالوزارة، لتقلي البلاغات من المواطنين حول التعدي على الأراضي الزراعية.

وأوضح وزير الزراعة، أنه تم تشكيل غرف عمليات بالمحافظات والإدارات الزراعية المختلفة، للتواصل مع غرفة العمليات المركزية بالوزارة، لرصد أية حالة للتعدي على الرقعة الزراعية، والتعامل معها على الفور.

وشدد على أنه لن يتهاون في اتخاذ أي إجراء ضد المخالفين والمتعدين على الأراضي الزراعية، باعتبارها أمنًا قوميًا للبلاد، لارتباطها بتأمين غذاء المصريين، مطالبًا المواطنين بعدم التردد في الإبلاغ عن أية حالة تعد على الأراضي الزراعية، لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيالها، بالتنسيق مع المحافظين، ومديريات الأمن بالمحافظات المختلفة.

وقال الدكتور أحمد أبو اليزيد، رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، إنه ” تم التشديد على جهاز حماية الأراضي، بمتابعة بلاغات والتعامل معها على الفور، فضلًا عن المرور الدائم خلال الإجازات وأيام العيد لرصد أية مخالفات واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها”، مشيرًا إلى أنه سيتم محاسبة المقصرين في حماية الرقعة الزراعية، وكل من يتباطأ في اتخاذ الإجراءات اللازمة قبل تفاقم الأزمة.

أ ش أ