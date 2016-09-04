الطيران العراقى يلقى منشورات على الشرقاط والزوية تحث المواطنين على المغادرة

ألقت طائرات القوة الجوية العراقية اليوم الأحد آلاف المنشورات والأعلام العراقية على منطقتى الشرقاط بصلاح الدين والزوية شمال القيارة بنينوى، تحث

المواطنين على مغادرتهما فورا حفاظا على أرواحهم.

وذكرت خلية الإعلام الحربى بقيادة العمليات المشتركة أن المنشورات تدعو العراقيين بالابتعاد عن مراكز تواجد مسلحى تنظيم (داعش) الإرهابى التى ستكون

أهدافا لسلاح الجو العراقى، وحتى لا يتخذهم التنظيم دروعا بشرية والتهيؤ لاستقبال القطاعات العسكرية والالتزام بالتعليمات التى تصدرها قيادة العمليات

المشتركة واصطحاب المستمسكات الشخصية عند التقدم باتجاه القطاعات المحررة.

وكانت مدفعية الجيش العراقى قد قصفت أول أمس الجمعة، مواقع داعش الإرهابى فى مركز قضاء الشرقاط شمالى محافظة صلاح الدين شمالى العراق، تمهيدا

لعملية عسكرية وشيكة لتحرير الشرقاط من قبضة التنظيم.

وتمكنت القوات العراقية من تحرير مركز ناحية "القيارة" التى تبعد 60 كيلومترا جنوب الموصل يوم الخميس 25 أغسطس بمشاركة قطاعات ‫عسكرية من

قوات "مكافحة الإرهاب" والفرقة المدرعة التاسعة بالجيش وقوات تابعة لقيادة عمليات نينوى بإسناد من طيران القوة الجوية العراقية والتحالف الدولى ..

وانطلقت يوم الخميس 24 مارس المرحلة الأولى لعملية "الفتح" لتحرير نينوى من سيطرة داعش بمشاركة قوات الجيش والعشائر و"البيشمركة" بإسناد من

الطيران العراقى والتحالف الدولى، وحررت العديد من القرى بقضاء القيارة جنوبى الموصل، التى اجتاحها التنظيم فى 2 يونيو.